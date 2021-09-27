В Кремле рассказали, планируются ли у Путина переговоры с Лукашенко и Эрдоганом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина пока нет в графике встреч с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом представитель Кремля рассказал во время ежедневного брифинга с журналистами.

По его словам, сейчас продолжается подготовка к визиту президента Турции Тайипа Эрдогана.

Касательно повестки и тем переговоров Путина и Эрдогана, как уточнил Песков, будут затрагиваться Сирия и Афганистан.

«Региональные проблемы. Я думаю, в первую очередь Сирия будет на повестке дня, конечно, Афганистан, традиционный обмен мнениями по Ливии и другие международные вопросы», — добавил пресс-секретарь президента России.

Еще президенты России и Турции могут обсудить общие дела в двусторонних отношениях, пояснил Песков.

Ранее Эрдоган в рамках сессии Генассамблеи ООН заявил, что Турция не признает Крым частью России и считает полуостров аннексированной территорией. По словам Пескова, высказывания турецкого лидера не разрушают перспективы успешного проведения его предстоящего визита в РФ.