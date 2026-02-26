Размер шрифта
В Совфеде объяснили перенос переговоров между Россией и Украиной

Сенатор Джабаров: переговоры в Женеве могли перенести из-за Украины
Максим Блинов/РИА Новости

Мирные переговоры в Женеве могли быть отложены на более поздний срок из-за позиции Украины. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он напомнил, что Киев любой ценой пытается затянуть переговоры, придумывая для этого разнообразные предлоги.

«Я очень скептически отношусь к планам Трампа. Думаю, что перенос может быть техническим моментом. До начала марта осталось три дня. Посмотрим, как будет настроена делегация Киева. Мне кажется, никакого настроя там не будет», — сказал Джабаров.

До этого Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским заявил о желании закончить военные действия на Украине в ближайший месяц, чтобы к лету стороны могли подписать мирный договор. Кроме того, Трамп пообещал содействовать организации встречи с участием Владимира Путина, пишет Axios со ссылкой на источники. Реально ли воплотить пожелание Трампа в жизнь — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили дату следующего раунда переговоров по Украине.

 
