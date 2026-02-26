Организатора «Некрокомиккона» выдворили из России в Казахстан

Организатора фестиваль «Некрокомиккон» Алексея Самсонова бессрочно выдворили из России в Казахстан на основании решения суда, которого он не видел. Об этом «Газете.Ru» сообщил сам продюсер, отметив, что ему не удалось пройти паспортный контроль в Пулково, когда он вернулся из Казахстана.

«В минувшую пятницу я узнал, что меня внесли в контрольный список в обход решения суда. Это незаконно. Я вылетел и влетел обратно, чтобы не возникало проблем с миграционным учетом. Сегодня меня в аэропорту уведомили, что 11 февраля Красногвардейским районным судом было вынесено решение о том, что я не могу находиться на территории России — бессрочно. Нет такого решения суда нигде. И 11 февраля меня никто не вызывал. Все это незаконно от слова совсем. Нурлану Сабурову дали 50 лет депортации. Мне на ровном месте бессрочно. Нет такой меры пресечения как бессрочное выдворение. Ребятам из колонии дают десять лет нежелательного пребывания», — сказал он.

Самсонов пояснил, что формальной причиной для такого решения стала неуплата штрафа, однако он планирует судится за возможность вернуться в Россию, а при необходимости будет обращаться в Совбез ООН.

«Ссылка на п. 10 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 15.08.1996 № 114‑ФЗ предполагает, что основанием для ограничения является «уклонение от уплаты налогов либо административного штрафа (либо непогашение расходов, связанных с выдворением)» и что запрет действует только «до осуществления соответствующих выплат в полном объеме». Следовательно, указание в уведомлении формулировки «бессрочно» не соответствует закону и нарушает принцип правовой определенности! Судимся, я планирую осветить в СМИ полный вариант развития событий, в том числе по чьей указке это происходит. Если не даст отклика у правительства РФ, то пойду в Совбез ООН», — добавил он.

В ноябре 2025 года против Самсонова — гражданина Казахстана — возбудили уголовное дело из-за миграционной карты с печатью, оттиск которой не соответствует требованиям. «Фонтанка» уточняла, что мужчина также стал фигурантом уголовного дела — ему вменяют ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных документов). Тогда же правоохранители прервали проведение «Некрокомиккона» в Санкт-Петербурге в первый день фестиваля.

Продюсер прожил в Петербурге более 20 лет, после задержания он провел несколько дней в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). В январе Самсонова освободили, ему удалось в суде оспорить административное наказание в виде выдворения из страны и добиться его замены на штраф в 40 тысяч рублей.

Фестиваль «Некрокомиккон», посвященный Хэллоуину, проводится в городе с 2016 года. В прошлом году он должен был пройти 1-2 ноября в выставочном зале DAA Expo на Красногвардейской площади. В рамках мероприятия планировались конкурс косплея, квесты, музыкальный концерт и другие мероприятия.

