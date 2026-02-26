Размер шрифта
«Кубинская армия Трампу — на один укус»: ответят ли США на инцидент с катером у Кубы

Полковник Ходаренок: высадки сил США на Кубу после инцидента с катером не будет
Катер под флагом США вторгся в территориальные воды Кубы и открыл огонь по пограничникам Острова Свободы. В результате ответного огня с кубинской стороны были убиты четверо находившихся на борту катера, еще шестеро получили ранения. Чем ответят США на инцидент и приведет ли он к военному столкновению — порассуждал полковник в отставке, военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Согласно официальному заявлению министерства внутренних дел Кубы, утром 25 февраля катер, зарегистрированный во Флориде (номер FL7726SH), вошел в территориальные воды Кубы. Когда к судну приблизились кубинские пограничники, экипаж катера открыл стрельбу. Четыре человека, находившиеся на американском катере, были убиты, еще шестеро ранены. Ранения также получил командир кубинского патрульного судна.

Катер под флагом США пытался прорваться на Кубу. Есть убитые и пострадавшие

В Вашингтоне уже заявили, что катер не входит в боевой состав ВМС США и не относится к силам Береговой охраны. Иными словами, маломерное судно FL7726SH не имеет отношения к каким-либо государственным структурам США. Более того, на данном этапе неясно, являлись ли лица, находящиеся на борту катера, гражданами США или законными резидентами американского государства. На Кубе утверждают, что все бывшие на катере люди — кубинцы, проживающие в США. У них изъяли штурмовые винтовки, короткоствольное оружие, самодельные взрывные устройства и бронежилеты. МВД Кубы считает, что участники операции планировали теракты на острове.

В целом обстановка вокруг этого катера на данном этапе выглядит достаточно мутной.

На аналог инцидента в Тонкинском заливе 2 августа 1964 года ситуация с катером FL7726SH явно и решительно не тянет. Напомним, в этот день три катера Демократической Республики Вьетнам «вели себя агрессивно» по отношению эсминцу ВМС США «Мэддокс» (согласно американской версии), и командир корабля приказал произвести предупредительный выстрел. В ответ на это катера открыли огонь по эсминцу из крупнокалиберных пулеметов и произвели торпедные пуски, однако все торпеды прошли мимо цели. В начавшемся боестолкновении приняло участие звено американских палубных истребителей F-8 «Крусейдер» с авианосца «Тикондерога». Катера ДРВ получили повреждения и вышли из боя. По неподтвержденным данным, в этом бою один из северовьетнамских катеров был потоплен.

В результате еще одного инцидента с этим же эсминцем, произошедшим 5 августа, конгресс США принял так называемую Тонкинскую резолюцию, которая стала правовой основой для начала полномасштабного участия США в боевых действиях без формального объявления войны. Иными словами, инцидент в Тонкинском заливе стал спусковым крючком к началу войны во Вьетнаме.

Скорее всего, ситуация с катером FL7726SH не станет прологом американо-кубинской войны (регионального конфликта высокой интенсивности). Какой-либо высадки оперативных или оперативно-стратегических воздушных и морских десантов со стороны Вооруженных сил США на Остров Свободы ожидать в этой связи не стоит.

И анализировать соотношение сил и средств ВС США и Революционных вооруженных сил Кубы в этой ситуации тоже большого смысла не имеет. К тому же, технологическое превосходство ВС США над РВС Кубы настолько велико, что о каком-либо серьезном сопротивлении со стороны Острова Свободы в случае гипотетического конфликта говорить не приходится. Кубинская армия Дональду Трампу будет разве что на один укус — амюз-буш, «развлечение для рта».

Словом, случай с катером FL7726SH масштабного военного продолжения не получит. В самом крайнем случае (для общего порядка, так сказать) Вашингтон ограничится потоплением нескольких катеров морской пограничной службы Кубы. Это будет своеобразным военным приложением к заявлениям в США о том, что американцы «привлекут к ответственности коммунистов».

А действия Белого дома по смене режима на Кубе будут продолжены, что называется, в безостановочном режиме и иметь исключительно экономический характер.

«Думаю, они не выживут». Трамп объявил чрезвычайное положение из-за Кубы

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),
Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

 
