Отвергнутым любовником, порезавшим девушку в Москве, оказался женатый иностранец

SHOT: иностранец порезал девушку в Москве за то, что она его бросила
Отвергнутым любовником, который порезал 21-летнюю девушку в Москве, оказался женатый 30-летний иностранец. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Девушка три года назад переехала в Москву из Приднестровья, чтобы учиться, работать и помогать родителям. Недавно она познакомилась с 30-летним Кристианом — уроженцем Молдавии, который жил в Ирландии и прилетел в российскую столицу из Дублина на заработки. Между ними завязался роман.

Однако вскоре девушка бросила его, узнав, что у мужчины есть жена и семилетняя дочь в Ирландии. Он пытался возобновить отношения, но мероприятие не увенчалось успехом. После очередного отказа он подкараулил ее возле подъезда, зашел с ней внутрь и несколько раз вонзил ей нож в спину.

В этот момент девушка говорила по телефону с родителями. Они слышали крики дочери, но ничем не могли ей помочь.

Инцидент произошел 21 февраля. Врачи не смогли ее спасти. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее пьяный россиянин порезал экс-супругу ножом из-за ревности и получил срок.

 
