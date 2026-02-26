Размер шрифта
Популярный певец отказался сдавать «блатные» номера со своего Mercedes

Бывший солист группы «Браво» Валерий Сюткин отказался сдавать номерные знаки серии «АМР», установленные на его автомобиле Mercedes-Benz S450. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, изначально номера данной серии были закреплены за Центральной автобазой МВД и использовались на служебном автомобиле «Волга». В 2006 году они «украсили» BMW артиста, а позднее «переехали» на его Mercedes.

Представитель Сюткина в ответ на запрос Mash сообщил, что певец не намерен отказываться от госномеров. Таким образом, артист стал одним из первых владельцев специальных регистрационных знаков, публично отказавшихся их сдавать на фоне усилий МВД по изъятию серии.

«Сюткин... не готов лишаться привилегий на дорогах, несмотря на массовое изъятие красивых букв», — отмечается в сообщении.

Серия «АМР» с кодами регионов 77 и 99 была введена в 1996 году и предназначалась для автомобилей высокопоставленных лиц для обеспечения беспрепятственного проезда. В народе эти номера расшифровывали как «Автомобиль Министерства России». В настоящее время аббревиатура выводится из оборота, ее отправят в архив МВД.

3 февраля Mash сообщал, что в Москве и Подмосковье Госавтоинспекция уже изъяла 15 номерных знаков данной серии. Отмечалось, что такие номерные знаки решили убрать из общего учета и запретить продажу на интернет-площадках, где они стоили от 14 до 35 млн рублей за комбинацию.

В тот же день в ГАИ заявили, что номерные знаки АМР не изымаются ни на дорогах, ни в пунктах регистрации транспортных средств, если они были получены законно.

Ранее Сюткин раскрыл главную формулу шоу-бизнеса.

 
