Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Госдума запретила выдачу другим странам служивших в армии России иностранцев

Госдума приняла закон о запрете на выдачу иностранцев, служивших в ВС России
Евгений Биятов/РИА Новости

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается ввести запрет на выдачу для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу в Вооруженных силах (ВС) России. Документ опубликован в думской электронной базе.

Из инициативы следует, что изменения предлагается внести в статью 464 Уголовного кодекса. Если поправки вступят в силу, то Россия будет отказывать в выдаче другой стране иностранцев, которые проходили военную службу в ВС РФ, а также участвовали в специальной военной операции (СВО) на Украине.

В ноябре прошлого года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что заключающие контракт с Минобороны РФ иностранцы затем получают российское гражданство и, соответственно, остаются в стране. Депутат отметил, что как таковых наемников в российской армии нет, поскольку на спецоперацию должны отправляться только те, кто готов остаться в стране.

После начала СВО ряд зарубежных стран предупредили об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на стороне другого государства.

Ранее Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!