Госдума запретила выдачу другим странам служивших в армии России иностранцев

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается ввести запрет на выдачу для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу в Вооруженных силах (ВС) России. Документ опубликован в думской электронной базе.

Из инициативы следует, что изменения предлагается внести в статью 464 Уголовного кодекса. Если поправки вступят в силу, то Россия будет отказывать в выдаче другой стране иностранцев, которые проходили военную службу в ВС РФ, а также участвовали в специальной военной операции (СВО) на Украине.

В ноябре прошлого года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что заключающие контракт с Минобороны РФ иностранцы затем получают российское гражданство и, соответственно, остаются в стране. Депутат отметил, что как таковых наемников в российской армии нет, поскольку на спецоперацию должны отправляться только те, кто готов остаться в стране.

После начала СВО ряд зарубежных стран предупредили об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на стороне другого государства.

Ранее Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.