Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Над российскими регионами сбили 17 БПЛА. Военная операция, день 1464-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1464-й день
Sergey Pivovarov/Reuters

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА над российскими регионами. Госсекретарь США Марко Рубио назвал небезграничным терпение президента США Дональда Трампа в мирном процессе по Украине. Axios узнал, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что надеется урегулировать конфликт до конца 2026 года. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
10:52

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, в котором он потребовал возобновить работу трубопровода «Дружба». Орбан обвинил украинского президента во втягивании Венгрии в конфликт и подчеркнул, что Будапешт не несет ответственности за происходящее на Украине и не намерен финансировать боевые действия.

10:37

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошли взрывы, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

10:24

Трамп в разговоре с Зеленским заявил, что хочет остановки боевых действий в течение месяца, чтобы добиться мирного соглашения уже к лету, сообщил Axios.

10:10

Дональд Трамп уже сделал многое для завершения российско-украинского конфликта и не понимает, почему Москва и Киев до сих пор его не закончили, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

9:58

Восемь человек, среди которых трое подростков, по заказу украинских спецслужб готовили теракт в отношении руководителя оборонного предприятия в Московской области, сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным ведомства, в декабре 2024 года в подмосковной Коломне молодые люди за не менее 1 млн руб. собрали и попытались заложить самодельную бомбу под дно машины руководителя предприятия. В момент закладки взрывного устройства двое обвиняемых были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ.

9:46

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказом поддержать выделение Евросоюзом кредита Украине на 9€0 млрд спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в ЕС — Politico

9:33

Евросоюз не станет принимать юридические меры против Венгрии за отказ поддержать выделение кредита Украине на €90 млрд. Вместо этого блок сосредоточится на давлении и уговорах, в частности, речь может идти о документе с обещанием восстановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», пишет Politico со ссылкой на дипломатов и неназванного чиновника ЕС.

9:19

Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

9:05

Россия не смогла захватить территорию Украины и изменить геополитический курс республики, что является «победой» для Киева, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

8:55

8:44

Взрывы произошли в Черниговской области и вблизи Винницы, сообщило издание «Новости.LIVE».

8:32

ВСУ используют отравляющие вещества против мирных российских граждан и армии России, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

8:21

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом заявил о надежде на завершение конфликта с Россией в 2026 году, сообщает Axios со ссылкой на источники.

8:18

Терпение президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта не будет длиться вечно, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

8:15

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 17 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Семь дронов сбили над Брянской областью, четыре — над Тульской, два — Калужской, по одному — над Белгородской и Воронежской областями, а также акваториями Черного и Азовского морей.

8:00

Сегодня 1464-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!