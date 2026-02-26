Над российскими регионами сбили 17 БПЛА. Военная операция, день 1464-й

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, в котором он потребовал возобновить работу трубопровода «Дружба». Орбан обвинил украинского президента во втягивании Венгрии в конфликт и подчеркнул, что Будапешт не несет ответственности за происходящее на Украине и не намерен финансировать боевые действия.
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошли взрывы, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Трамп в разговоре с Зеленским заявил, что хочет остановки боевых действий в течение месяца, чтобы добиться мирного соглашения уже к лету, сообщил Axios.
Дональд Трамп уже сделал многое для завершения российско-украинского конфликта и не понимает, почему Москва и Киев до сих пор его не закончили, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Восемь человек, среди которых трое подростков, по заказу украинских спецслужб готовили теракт в отношении руководителя оборонного предприятия в Московской области, сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным ведомства, в декабре 2024 года в подмосковной Коломне молодые люди за не менее 1 млн руб. собрали и попытались заложить самодельную бомбу под дно машины руководителя предприятия. В момент закладки взрывного устройства двое обвиняемых были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказом поддержать выделение Евросоюзом кредита Украине на 9€0 млрд спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в ЕС — Politico
Евросоюз не станет принимать юридические меры против Венгрии за отказ поддержать выделение кредита Украине на €90 млрд. Вместо этого блок сосредоточится на давлении и уговорах, в частности, речь может идти о документе с обещанием восстановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», пишет Politico со ссылкой на дипломатов и неназванного чиновника ЕС.
Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
Россия не смогла захватить территорию Украины и изменить геополитический курс республики, что является «победой» для Киева, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Взрывы произошли в Черниговской области и вблизи Винницы, сообщило издание «Новости.LIVE».
ВСУ используют отравляющие вещества против мирных российских граждан и армии России, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом заявил о надежде на завершение конфликта с Россией в 2026 году, сообщает Axios со ссылкой на источники.
Терпение президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта не будет длиться вечно, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 17 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Семь дронов сбили над Брянской областью, четыре — над Тульской, два — Калужской, по одному — над Белгородской и Воронежской областями, а также акваториями Черного и Азовского морей.
Сегодня 1464-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.