Над российскими регионами сбили 17 БПЛА. Военная операция, день 1464-й

Восемь человек, среди которых трое подростков, по заказу украинских спецслужб готовили теракт в отношении руководителя оборонного предприятия в Московской области, сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным ведомства, в декабре 2024 года в подмосковной Коломне молодые люди за не менее 1 млн руб. собрали и попытались заложить самодельную бомбу под дно машины руководителя предприятия. В момент закладки взрывного устройства двое обвиняемых были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ.