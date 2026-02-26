Размер шрифта
Таблички возрастом 40 000 лет выявили неожиданный факт о древних цивилизациях

PNAS: люди записывали информацию задолго до появления письменности
Hendrik Zwietasch/Landesmuseum Württemberg

Более 40 тысяч лет назад люди уже наносили на инструменты и фигурки повторяющиеся ряды точек, линий и крестов. Новое исследование лингвиста Кристиана Бенца из Саарского университета и археолога Эвы Дуткевич из Берлинского музея ранней истории показывает: эти последовательности знаков могли быть не украшением, а системой записи информации. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые проанализировали более 3000 гравированных знаков на 260 палеолитических артефактах возрастом от 34 до 45 тысяч лет. Многие из них происходят из пещер Швабского Альба на юго-западе Германии — в частности, из Фогельхерда, Гайсенклестерле и Холенштайн-Штаделя. Среди находок — фигурка мамонта с рядами крестов и точек, пластина из бивня с множеством насечек, а также знаменитая скульптура «Львиный человек» с равномерными зарубками на руке.

Исследователи не пытались расшифровать знаки, а сосредоточились на их структуре. С помощью методов количественной лингвистики и машинного обучения они оценили частоту повторений, предсказуемость последовательностей и информационную плотность — энтропию. Оказалось, что по этим статистическим характеристикам палеолитические ряды удивительно близки к прото-клинописи — самой ранней известной системе письма, появившейся в Месопотамии около 3000 года до н. э.

«Мы обнаружили уникальный статистический отпечаток этих систем знаков, который делает их ранними предшественниками письма», — отметил Бенц. По его словам, последовательности вроде «крест, крест, крест, линия, линия» отличаются высокой повторяемостью и предсказуемостью, что не характерно для современных письменностей, напрямую отражающих речь. Тем не менее их общая информационная плотность сопоставима с ранними табличками прото-клинописи.

«Фигурки демонстрируют более высокую информационную плотность, чем инструменты», — добавила Дуткевич. По ее словам, подобные знаковые традиции встречаются не только в Швабском Альбе, но и в других регионах Европы.

Авторы подчеркивают, что речь не идет о полноценном письме в современном понимании. Однако способность кодировать информацию в визуальных символах, по их мнению, формировалась постепенно на протяжении десятков тысяч лет. Письменность стала лишь одной из стадий в длинной эволюции знаковых систем.

Что именно фиксировали люди каменного века — остается неизвестным. Но переносные размеры предметов, помещающихся в ладонь, и повторяемость символов позволяют предположить, что они могли служить для хранения и передачи информации внутри групп — задолго до появления первых городов и письменных цивилизаций.

Ранее российских ученых удивил рацион питания древних сибиряков 8 тысяч лет назад.

 
