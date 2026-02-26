Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Арестованный мужчина подал в суд на полицию из-за ошибки системы распознавания лиц

Daily Mail: британца ошибочно арестовали из-за ошибки системы распознавания лиц
GMB

В Великобритании 26-летний программист Алви Чоудхури подал иск против полиции после ошибочного ареста, вызванного работой системы распознавания лиц, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в январе 2026 года, когда сотрудники полиции задержали мужчину в его доме в Саутгемптоне. Чоудхури провел под стражей около 10 часов и был освобожден лишь в 2 часа ночи без предъявления обвинений. Основанием для задержания стало совпадение, выявленное программным обеспечением распознавания лиц, которое сопоставило его с подозреваемым в краже со взломом на сумму около £3 тыс. в Милтон-Кинсе — городе, расположенном примерно в 180 км.

По словам Чоудхури, записи с камер наблюдения демонстрировали человека, заметно отличавшегося внешне, за исключением кудрявых волос. Он также предоставил доказательства, что в момент преступления находился на рабочих встречах в Саутгемптоне. Мужчина утверждает, что его арест на глазах у соседей стал стрессом для семьи и лишил возможности работать на следующий день.

Как выяснилось, фотография Чоудхури находилась в национальной полицейской базе после предыдущего ошибочного задержания в 2021 году. В полиции заявили, что решение о задержании принималось не только на основе алгоритма, но и после визуальной оценки. Однако позже правоохранители признали, что человек на видео не является Чоудхури.

Мужчина требует компенсацию от полиции, задержавшей его, и выражает опасения, что наличие его фотографий в базе может привести к новым ошибочным арестам и повлиять на профессиональную деятельность, связанную с работой с государственными клиентами.

Ранее стало известно о том, что в Британии за год по ошибке выпустили на свободу сотни осужденных.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!