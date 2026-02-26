Арестованный мужчина подал в суд на полицию из-за ошибки системы распознавания лиц

В Великобритании 26-летний программист Алви Чоудхури подал иск против полиции после ошибочного ареста, вызванного работой системы распознавания лиц, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в январе 2026 года, когда сотрудники полиции задержали мужчину в его доме в Саутгемптоне. Чоудхури провел под стражей около 10 часов и был освобожден лишь в 2 часа ночи без предъявления обвинений. Основанием для задержания стало совпадение, выявленное программным обеспечением распознавания лиц, которое сопоставило его с подозреваемым в краже со взломом на сумму около £3 тыс. в Милтон-Кинсе — городе, расположенном примерно в 180 км.

По словам Чоудхури, записи с камер наблюдения демонстрировали человека, заметно отличавшегося внешне, за исключением кудрявых волос. Он также предоставил доказательства, что в момент преступления находился на рабочих встречах в Саутгемптоне. Мужчина утверждает, что его арест на глазах у соседей стал стрессом для семьи и лишил возможности работать на следующий день.

Как выяснилось, фотография Чоудхури находилась в национальной полицейской базе после предыдущего ошибочного задержания в 2021 году. В полиции заявили, что решение о задержании принималось не только на основе алгоритма, но и после визуальной оценки. Однако позже правоохранители признали, что человек на видео не является Чоудхури.

Мужчина требует компенсацию от полиции, задержавшей его, и выражает опасения, что наличие его фотографий в базе может привести к новым ошибочным арестам и повлиять на профессиональную деятельность, связанную с работой с государственными клиентами.

Ранее стало известно о том, что в Британии за год по ошибке выпустили на свободу сотни осужденных.