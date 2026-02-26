Катер под флагом США пытался прорваться на Кубу. Есть убитые и пострадавшие

Кубинские пограничники открыли ответный огонь по катеру под флагом США, есть убитые

В территориальных водах Кубы произошел вооруженный инцидент с участием катера под американским флагом. По данным МВД республики, судно вторглось в кубинские воды, а его экипаж открыл огонь по пограничникам. В перестрелке четверо нападавших были ликвидированы, шестеро ранены. На борту обнаружены оружие и взрывчатка. В Вашингтоне заявили, что катер не принадлежит госструктурам США, а в МИД РФ произошедшее назвали провокацией США на фоне топливной блокады острова.

На Кубе расследуют инцидент с вторжением в территориальные воды катера под американским флагом, с которого был открыт огонь по пограничникам. Об этом сообщили в МВД республики.

«С лодки-нарушителя был открыт огонь по кубинским сотрудникам, командир кубинского судна получил ранения. В результате столкновения <...> с иностранной стороны четверо нападавших были ликвидированы и шестеро получили ранения», — заявили в ведомстве.

По данным МВД, катер под флагом США с регистрационным номером Флориды FL7726SH вошел в территориальные воды Кубы 25 февраля, передает CNN. При попытке пограничников приблизиться к судну его экипаж открыл огонь.

Позднее в министерстве заявили, что на борту находились десять вооруженных кубинцев, проживающих в США, многие из которых ранее привлекались к уголовной ответственности.

По версии властей, группа намеревалась незаконно проникнуть на остров для совершения террористических действий. На судне были обнаружены штурмовые винтовки, пистолеты, бутылки с зажигательной смесью, бронежилеты и камуфляжная форма.



В МВД Кубы также сообщили, что правоохранители позднее задержали прибывшего из США мужчину, который может быть сообщником членов вооруженной группы.

«На территории страны был задержан гражданин Дуниэль Эрнандес Сантос, направленный из США для обеспечения приема вооруженной группы, который в настоящее время признал свою причастность», — отметили в ведомстве.

Реакция США

Газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что катер не имел отношения к береговой охране или ВМС США. Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер распорядился начать расследование.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом отслеживает ситуацию с судном, вторгшимся в территориальные воды Кубы.

«Ситуацию мы отслеживаем. Надеемся, что она не так плоха, как мы могли бы опасаться, но я не могу сказать больше, потому что больше не знаю», — сказал Вэнс на брифинге.

В свою очередь глава Госдепа Марко Рубио заявил, что Вашингтон расследует инцидент, но пока располагает только информацией от кубинских властей. Рубио также подчеркнул, что инцидент не свзязан с американским правительством или операциями.

Американская провокация

Инцидент прокомментировали и в России. Официальный представитель МИД Мари Захарова назвала случившееся американской провокацией.

«Агрессивная провокация США, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта», — заявила дипломат.

Напомним, что Куба находится в состоянии фактической блокады со стороны США, которую ввел в конце января американский президент США Дональд Трамп, введя дополнительные пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на остров.

Ранее в аналитической компании Vortexa Ltd сообщили, что запасы топлива на Кубе могут иссякнуть уже к концу марта. В ООН предупредили, что при сохранении блокады Кубе грозит гуманитарный кризис.

Агентство Bloomberg сообщало, что Россия якобы отправила на остров нефтяной танкер Sea Horse в сопровождении военного эскорта, однако эту информацию впоследствии опровергли в посольстве РФ на Кубе.

Накануне минфин США разрешил перепродавать часть венесуэльской нефти по специальным лицензиям для поддержки частного сектора Кубы. В сообщении ведомства отмечали, что запрещено проводить сделки с Вооруженными силами Кубы, спецслужбами или госучреждениями, которые оказались под санкциями Вашингтона.