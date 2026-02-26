Размер шрифта
Глава ВЭФ в Давосе покинул пост из-за связей с Эпштейном

Bloomberg: глава ВЭФ в Давосе Бренде уходит в отставку из-за связей с Эпштейном
Global Look Press

Президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде уходит в отставку на фоне обнародования информации о его связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Бренде покинул пост главы ВЭФ в Давосе через несколько недель после того, как руководство форума начало независимое расследование из-за его контактов с Эпштейном. Бренде на фоне упоминаний его имени в файлах по делу Эпштейна признал, что встречался с финансистом в формальной обстановке.

15 февраля минюст США завершил публикацию файлов по делу Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее глава РФПИ Дмитриев заявил, что репутация Давоса испорчена из-за дела Эпштейна.

 
