Лерчек родила под домашним арестом

Находящаяся под домашним арестом блогерша Лерчек родила ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении знаменитости.

По словам инсайдера, у Лерчек родился сын.

30 декабря стало известно, что находящейся под следствием блогерше провели операции на почки. С сильной болью в пояснице и почечной коликой Лерчек впервые госпитализировали 23 декабря.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

У Лерчек трое детей от брака с Чекалиным: двойняшки Алиса и Богдан (родились в 2016 году) и сын Лев (родился в 2022 году). В конце 2025 года стало известно, что она беременна четвертым ребенком от нового партнера — тренера по танцам Луиса Сквиччиарини.

