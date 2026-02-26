Одна из самых больших звезд во Вселенной вскоре взорвется, выяснили ученые

Одна из крупнейших известных звезд во Вселенной — WOH G64 — пережила резкую эволюционную трансформацию и, возможно, приближается к взрыву сверхновой. К такому выводу пришла международная группа астрономов под руководством Гонсало Муньоса-Санчеса из Национальной обсерватории Афин. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

WOH G64 расположена в Большом Магеллановом Облаке — карликовой галактике-спутнике Млечного Пути — на расстоянии около 160 тысяч световых лет от Земли. Звезда была открыта в 1970-х годах и оказалась настоящим гигантом: ее радиус превышает солнечный более чем в 1500 раз. В 2024 году она стала первой звездой за пределами нашей галактики, которую удалось детально сфотографировать с помощью интерферометра Very Large Telescope Европейской южной обсерватории. На снимках был виден плотный пылевой кокон, указывающий на активную потерю массы.

Авторы новой работы утверждают, что в 2014 году WOH G64 перешла из стадии красного сверхгиганта в гораздо более редкое и нестабильное состояние — желтого гипергиганта. По их мнению, это может означать, что звезда стремительно сбрасывает внешние слои и вступает в финальный этап своей короткой жизни.

Возраст WOH G64 оценивается менее чем в 5 млн лет. Для сравнения, Солнцу около 4,6 млрд лет. Однако массивные звезды живут значительно меньше: они быстро расходуют термоядерное топливо, проходя эволюционные стадии за считанные миллионы лет. Сначала они сжигают водород в ядре, затем переходят к горению гелия и раздуваются до размеров красных сверхгигантов. Лишь самые массивные из них могут стать гипергигантами — крайне нестабильными объектами, предшествующими взрыву сверхновой.

Исследователи предполагают, что резкое изменение свойств WOH G64 может быть связано с выбросом значительной части ее внешней оболочки. Одной из возможных причин называют взаимодействие со звездой-компаньоном — спектральный анализ подтвердил ее наличие. Другая гипотеза связана с так называемой фазой «сверхветра», когда из-за мощных внутренних пульсаций звезда начинает интенсивно терять массу в преддверии коллапса ядра.

Когда именно произойдет взрыв, предсказать невозможно. Речь может идти как о тысячах лет, так и о более коротком сроке по астрономическим меркам. Если WOH G64 вспыхнет как сверхновая в обозримом будущем, это станет редким случаем наблюдения гибели массивной звезды за пределами Млечного Пути и позволит ученым лучше понять последние этапы эволюции самых крупных светил.

