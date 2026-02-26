Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
 (обновлено  )
Политика

Во Франции выступили против вступления Украины в ЕС

Политик Ле Пен: мы категорические против вступления Украины в ЕС
Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Украину не нужно принимать в Европейский союз, так как это означало бы «немедленное уничтожение французского сельского хозяйства». Об этом написала в соцсети X лидер партии «Национальное объединение» и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен.

«Мы категорически против вступления Украины в Европейский союз, поскольку это означало бы немедленное уничтожение французского сельского хозяйства. Многие французские отрасли, и без того находившиеся в затруднительном положении, не смогут восстановиться», — отметила она.

В январе 2026 года экс-глава разведки НАТО и бывший замдиректора немецкой разведки Арндт Фрайтаг фон Лорингофен отметил, что процесс вступления Украины в ЕС может «скоро застопориться». Он подчеркнул, что вступление Киева в союз «принесет огромные проблемы для ЕС в сельском хозяйстве и в экономике в целом».

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза установить дату вступления страны в блок до 2027 года.

10 февраля издание Politico сообщило, что европейские страны разработали пять шагов по принятию Украины в ЕС в 2027 году. А в январе Зеленский заявил, что Киев технически готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году Украина будет полностью готова вступить в союз.

Ранее во Франции забили тревогу из-за возможного членства Украины в Евросоюзе.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!