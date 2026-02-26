Прекращение огня — за месяц, мир — к лету. Что в России думают о планах Трампа по Украине?

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, 18 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским заявил о желании закончить военные действия на Украине в ближайший месяц, чтобы к лету стороны могли подписать мирный договор. Кроме того, Трамп пообещал содействовать организации встречи с участием Владимира Путина, пишет Axios со ссылкой на источники. Реально ли воплотить пожелание Трампа в жизнь — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 25 февраля президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Это был первый контакт на уровне лидеров стран после форума в Давосе.

Издание Axios сообщило со ссылкой на неназванного украинского чиновника и двух источников, знакомых с содержанием разговора, что американский президент требует скорейшего завершения военного конфликта между Россией и Украиной.

«В разговоре с Зеленским Трамп заявил, что война длится слишком долго, и он хочет, чтобы она закончилась в течение ближайшего месяца. По словам американского лидера, он хотел бы заключить итоговое мирное соглашение к лету », — говорится в материале Axios.

Кроме того, по информации издания, Трамп и Зеленский обсудили возможную трехстороннюю встречу с участием российского президента Владимира Путина. Киев неоднократно настаивал на необходимости подобной встречи для урегулирования разногласий по территориальному вопросу.

«Трамп сообщил Зеленскому, что будет работать над организацией такого трехстороннего саммита, если на следующей встрече представителей США, России и Украины, запланированной на начало марта, будет достигнут больший прогресс», — отмечается в статье.

Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент уже сделал многое для завершения российско-украинского конфликта и не понимает, почему Москва и Киев до сих пор не заключили мир.

«Он просто не понимает, как две страны, ведущие такую жестокую, ужасающую и кровопролитную войну, не могут прийти к взаимопониманию о том, как ее прекратить», — сказал Рубио.

Желания и реальность

Несмотря на все желание президента Трампа как можно скорее завершить конфликт, вряд ли удастся сделать это в названные сроки из-за того, что Украина и ее европейские партнеры тормозят мирный процесс. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

«Я думаю, что при всем желании Трампа мирный процесс будет сильно тормозиться, потому что мира крайне не хотят украинцы и их европейские союзники. Неоднократно за последнее время звучали сообщения о том, что Европа может передать Украине либо грязную ядерную бомбу, либо какие-то ядерные разработки, или даже тактическое ядерное оружие. При таком развитии событий понятно, что никакого мирного соглашения к лету не может быть подписано», — сказал сенатор.

Поведение Зеленского в связи с обещаниями европейской поддержки также сильно изменилось, отметил спикер.

«Я отмечаю для себя, что Зеленский стал более нагло себя вести с американскими представителями, он позволяет себе отмахиваться от их инициатив. Я уверен, что по итогу Киев предложит такую сделку, которая точно не будет устраивать Россию, а потом обвинит Москву в недоговороспособности», — добавил Джабаров.

Он скептически отнесся к словам Трампа о возможной организации трехсторонней встречи с участием российского президента.

«В принципе, Россия не отказывается ни от каких встреч, но я с трудом себе представляю, как террорист Зеленский сядет за один стол переговоров с нашим лидером. Конечно, если это потребуется для мира, то Москва будет готова пойти на это, но я бы сказал, что это маловероятно», — заключил Джабаров.

С другой стороны, Украина может пойти на заключение соглашения уже в этом году с целью устроить себе «передышку», заявил «Газете.Ru» политолог-американист Константин Блохин.

«Нет ничего фантастического, на самом деле, что в течение этого года, на мой взгляд, может быть в реальности заключена сделка по Украине. Я думаю, что, может быть, нас ждет еще два-три раунда этих переговоров, и мирный план будет заключен», — подчеркнул американист.

По его мнению, Украина может возобновить боевые действия, когда президентский срок Трампа подойдет к концу.

«В условиях сокращения западной помощи Украине вести боевые действия на прежнем уровне уже не получится никак, поэтому с точки зрения Киева лучшим вариантом была бы заморозка конфликта. Кроме того, евробюрократы и сам Зеленский будут полагать, что если они заключат эту сделку ненадолго, то этот status quo можно будет пересмотреть. Они заключают соглашение с намерением пересидеть Трампа и через три года разорвать эту сделку», — пояснил Блохин.

Праздник американизма

Администрация Трампа не просто так выделяет новые дедлайны для заключения мирного договора: в Вашингтоне действительно рассчитывают, что они реалистичны. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился американист, политолог Малек Дудаков.

«Я уверен, что новый дедлайн, который был озвучен, в глазах Трампа выглядит вполне реалистично. К 4 июля в Вашингтоне надеются получить какие-то результаты своих усилий. Для президентской команды это будет особенный день в 2026 году, так как Штаты будут праздновать 250-летие независимости. Кроме того, в июне у Трампа будет собственный юбилей, а еще в эти даты пройдет чемпионат мира по футболу, который Штаты принимают второй раз. То есть много важных событий сойдутся в один большой праздник американизма», — сказал политолог.

По его мнению, если команде Трампа на этом фоне удастся еще и добиться каких-то внешнеполитических прорывов, то это будет наглядное подтверждение тому, что новая политическая доктрина США работает.

«Другое дело, что все остальные дедлайны Трампа, которые мы помним, прошли, и про них уже никто не вспоминает. Поэтому нельзя исключать, что и эта дата пройдет без важных свершений. Все же по ключевым вопросам американская администрация так и не способна продавить украинское лобби. Я говорю в первую очередь о территориях», — напомнил Дудаков.

Он не исключил, что Киев хотел бы дотянуть до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся 3 ноября, чтобы в случае победы демократов продолжить работу с ними.

«Конечно, Трамп понимает прекрасно все эти риски и то, что время для него по сути ограничено. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время Вашингтон будет усиливать давление на Киев по всем направлениям, включая и антикоррупционные расследования», — заключил Дудаков.

Стоит отметить, что после экономического форума в Давосе Трамп практически не принимал участия в миротворческом процессе, а потому телефонный разговор с Зеленским — это не просто еще один эпизод длинного переговорного трека. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Сергей Маркелов.

«Достаточно долгое время в переговорном процессе в основном участвовали только спецпредставители первых лиц, которые занимались челночной дипломатией. Они подготавливали почву для встреч уже на уровне лидеров, обсуждали детали, формировали пул вопросов. Состоявшийся телефонный разговор Трампа и Зеленского дает надежду на то, что в скором времени стороны могут перейти к серьезным переговорам», — сказал политолог.

Безусловно, этот звонок не значит автоматическое согласие всех сторон провести встречу, не означает успешное достижение договоренностей, но Трамп еще раз обозначил свои намерения, пояснил Маркелов.

«В Европе многие политики надеются на то, что в конечном итоге Трампу просто надоест безрезультатно заниматься украинским конфликтом. Совершив телефонный звонок вчера, американский лидер как бы подтвердил, что эта тема все еще остается в круге его интересов», — заключил Маркелов.

Новые переговоры по Украине

Телефонный разговор между Трампом и Зеленским состоялся накануне двусторонних встреч американской и украинской, и американской и российской сторон в Женеве 26 февраля.

По данным СМИ, в переговорах примут участие спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять главы Белого дома Джаред Кушнер, министр экономики США Скотт Бессент, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Есть основания полагать, что украинская делегация попытается заинтересовать американцев будущими экономическими проектами, как это уже делал спецпредставитель президента России, заявил в беседе с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Киев решил пойти на симметричную хитрость, и попытается заинтересовать американских делегатов возможными экономическими проектами по примеру России. Я уверен, что в Киеве с завистью смотрят на то, как работает наш спецпредставитель Кирилл Дмитриев, а потому решили попытаться разыграть такую же карту с экономической выгодой. Однако я сильно сомневаюсь, что американские бизнесмены будут заинтересованы в инвестировании в страну, на территории которой все еще идут военные действия», — сказал политолог.

В пользу того, что будут обсуждаться экономические проекты, говорит и участие в переговорах министра экономики Скотта Бессента, отметил Васильев.

«Бессент — это человек, который отвечал за стратегию и подписание договора о добыче редкоземельных металлов на Украине. Поэтому я также не исключаю, что украинская делегация будет давить на то, что реализация подписанного соглашения невозможна до тех пор, пока не будет прекращен огонь. Это может быть своего рода точка давления на Вашингтон», — заключил американист.