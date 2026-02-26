Стало известно, как познакомились Малинин и Петросян

Ари Закарян, агент фигуриста Ильи Малинина, в интервью Metaratings заявил, что решил познакомить своего клиента с Аделией Петросян спонтанно.

По его словам, встреча спортсменов состоялась на тренировочном катке по ходу Олимпиады-2026.

«Я просто знал, что они не знакомы и решил их познакомить. Лицом к лицом просто сошлись. Илья – нормальный и дружелюбный парень, после знакомства с Петросян остались хорошие впечатления. Он знал ее до этого, теперь знакомы лично», — заявил Закарян.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. В произвольной программе фигуристка допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.

Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Ранее Аделия Петросян назвала значимым моментом знакомство с Ильей Малининым.