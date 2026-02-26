Гуфу вынесли приговор по делу о драке в бане

Рэперу Гуфу (настоящее имя Алексей Долматов) вынесли приговор по делу о драке в бане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Наро-Фоминского суда.

Несмотря на просьбу потерпевшего прекратить дело, Гуфа приговорили к одному году лишения свободы условно.

На решающем заседании стороны примирились, а рэпер, взяв последнее слово, раскаялся в содеянном.

Накануне прокурор запросил для Гуфа и второго фигуранта по делу о грабеже Геворка Саруханяна по два года колонии условно. Обвинение также попросило суд переквалифицировать статью о грабеже на статью о самоуправстве. До этого следствие полагало, что в ходе конфликта в бане в октябре 2024 года Гуф совершил кражу iPhone у представителя Росгвардии, который прибыл для урегулирования беспорядков, но в результате вступил в ссору с артистом. В ходе инцидента рэпер также нанес ему два удара по лицу.

Ранее Гуф дал милостыню перед судом.