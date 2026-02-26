Лавров шуткой ответил на вопрос о новом генсеке ООН

Лавров пошутил про компартию в ответ на вопрос журналистов о новом генсеке ООН

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос о том, каким, по мнению РФ, должен быть новый генеральный секретарь ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Какой коммунистической партии?» — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о том, каким должен быть новый генсек Организации Объединенных Наций.

26 февраля глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций должен строго следовать Уставу ООН и быть добросовестным.

Генсек ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, который проводит отбор кандидатов и может наложить вето на любой предложенный вариант. Технически нет ограничений на число пятилетних сроков для одного человека, однако до сих пор никто не занимал пост генсека более двух сроков. Нынешним, девятым по счету главой организации является Антониу Гутерриш. Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года. Полномочия Гутерриша истекают 31 декабря текущего года.

