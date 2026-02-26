Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Назван неожиданный предвестник болезни Альцгеймера

A&D: болезнь Альцгеймера может начаться со снижения мозгового кровотока
Shutterstock/FOTODOM

Небольшие изменения в том, как кровь циркулирует в мозге и как клетки получают кислород, могут быть тесно связаны с риском болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Института нейровизуализации и информатики при Медицинской школе Кека Университета Южной Калифорнии. Работа опубликована в журнале Alzheimer.

В исследовании приняли участие пожилые люди как с когнитивными нарушениями, так и без них. Ученые обнаружили, что простые неинвазивные показатели мозгового кровотока и насыщения тканей кислородом связаны с ключевыми признаками болезни Альцгеймера — накоплением амилоидных бляшек и уменьшением объема гиппокампа, области мозга, отвечающей за память.

«Амилоид и тау-белок часто считают главными факторами болезни Альцгеймера, но кровоснабжение и доставка кислорода также критически важны», — отметила ведущий автор работы Амариллис Цикния. По ее словам, при более «здоровом» функционировании сосудистой системы мозга наблюдаются и более благоприятные показатели структуры и биохимии мозга.

Для оценки сосудистой функции ученые использовали два безболезненных метода. Транскраниальный допплер позволял измерять скорость кровотока в крупных артериях мозга, а ближняя инфракрасная спектроскопия — оценивать эффективность доставки кислорода к коре. Затем с помощью математического моделирования эти данные объединяли в интегральные показатели цереброваскулярной функции — способности мозга адаптировать кровоснабжение к изменениям давления и уровня углекислого газа.

Участники, чьи сосудистые показатели были ближе к значениям когнитивно здоровых людей, имели более низкий уровень амилоида и больший объем гиппокампа. Напротив, у людей с легкими когнитивными нарушениями или деменцией сосудистая функция была выраженно слабее.

«Эти показатели отражают важные аспекты здоровья мозга и согласуются с данными МРТ и ПЭТ, которые обычно применяются для оценки риска болезни Альцгеймера», — подчеркнула соавтор исследования Мередит Браски.

Полученные результаты усиливают гипотезу о том, что сосудистые нарушения являются важной частью патологического процесса при болезни Альцгеймера и могут проявляться на ранних стадиях.

Поскольку используемые методы дешевле и проще, чем МРТ и ПЭТ, они потенциально могут применяться для более широкого скрининга. В настоящее время ученые продолжают долгосрочные наблюдения, чтобы выяснить, способны ли изменения сосудистых показателей предсказывать дальнейшее ухудшение памяти и когнитивных функций.

Ранее была названа простая привычка, снижающая риск деменции почти на 40%.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!