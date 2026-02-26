Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Как сообщил помощник президента Владимир Мединский, Киеву передали тела 1000 украинских военных, взамен Москва получила 35 погибших российских бойцов. В предыдущий раз, 29 января, Россия также передала 1000 тел и получила обратно 38. Почему при обменах Украина получает тысячи тел погибших и с чем связан такой дисбаланс — в материале «Газеты.Ru».

Неравный обмен

Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, Киеву передали тела 1000 украинских военных, а российской стороне возвратили 35 погибших бойцов. Других подробностей он не привел.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что речь идет о 35 российских военнослужащих, «отдавших жизни в борьбе с нацизмом», назвав текущее соотношение «1 к 29».

«Шайка наркоманов и нацистов по команде Запада реализует формулу «Войны до последнего украинца», прекрасно понимая, что все украинцы и есть русские»,

— написал он.

Военкор Александр Коц обратил внимание, что подобная пропорция сохраняется уже не первый раз. Он напомнил, что ранее украинская сторона объясняла такой дисбаланс тем, что российские войска ведут наступление и потому вывозят с поля боя тела обеих сторон. При этом, как отметил журналист, несмотря на заявления главкома ВСУ Александра Сырского о «400 квадратных километрах освобожденной территории», соотношение при обмене остается прежним.

Предыдущая передача состоялась 29 января: тогда Россия передала Украине тела 1000 военнослужащих ВСУ и получила 38 тел российских военных.

«Украина несет огромные потери»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя последние передачи тел, заявил «Ленте.ру», что подобное соотношение свидетельствует о значительных потерях ВСУ.

«Это память. Тела обязательно надо передавать. Но я здесь другое еще заметил: 1000 против 35. Украина говорит о наших огромных потерях. А куда тогда тела погибших дели? То есть это говорит о том, что они врут», — отметил сенатор.

По его словам, такая пропорция сохраняется уже не первый год.

«Это говорит о том, что Украина несет огромные потери, но [Владимиру] Зеленскому все равно. Ему главное, чтобы война продолжалась, чтобы он продолжал обогащаться», — заключил Джабаров.

Ранее, 14 и 15 июня, Россия также передавала останки бойцов ВСУ украинской стороне. Как сообщал глава российской переговорной группы Владимир Мединский, в общей сложности РФ передала 6060 тел и получила 78.

«Пропорции вы видите. Конечно, она говорящая, кричащая пропорция»,

— заявил спустя несколько дней Песков.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с News.ru, комментируя обмен в формате 31 на 1000 в октябре, связал дисбаланс с ситуацией на линии фронта. По его мнению, украинские военные при отходе оставляют погибших сослуживцев.

«Такой неравный обмен телами говорит только об одном — мы наступаем, а они отходят, отступают, и у них нет возможности забрать своих раненых, убитых. ВСУ их бросают. Только поэтому. Когда армия наступает, то она, как правило, своих раненых вовремя доставляет в лечебное учреждение. И, безусловно, забирает тела своих убитых», — пояснил Соболев.

«Стойкий запах разложения»

Почти год на закрытой железнодорожной платформе в Одессе стоят вагоны-рефрижераторы с телами украинских военных, ожидающими установления личности. По данным Международного французского радио (RFI), мобильный морг из 10 холодильных вагонов развернули еще весной 2025 года. Даже в холодное время года рядом ощущается стойкий запах разложения .

Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы стало одним из ключевых центров, куда распределяют переданные останки. С мая 2024 года сюда поступило несколько тысяч тел в рамках 12 обменов, крупнейшие партии — в апреле и июне 2025 года.

Сейчас около двух тысяч тел военных ВСУ продолжают храниться в холодильных вагонах.

Эксперты проводят внешний осмотр, фиксируют повреждения и индивидуальные признаки, изымают личные вещи и берут образцы ДНК. Нередко тела поступают с серьезными повреждениями — после взрывов или длительного пребывания под открытым небом. В отдельных случаях в одном пакете могут находиться останки нескольких человек, что усложняет идентификацию.