«Украина несет огромные потери». О чем говорит дисбаланс при обмене тел военных

Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле 1000 на 35
Telegram-канал «Владимир Мединский»

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Как сообщил помощник президента Владимир Мединский, Киеву передали тела 1000 украинских военных, взамен Москва получила 35 погибших российских бойцов. В предыдущий раз, 29 января, Россия также передала 1000 тел и получила обратно 38. Почему при обменах Украина получает тысячи тел погибших и с чем связан такой дисбаланс — в материале «Газеты.Ru».

Неравный обмен

Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, Киеву передали тела 1000 украинских военных, а российской стороне возвратили 35 погибших бойцов. Других подробностей он не привел.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что речь идет о 35 российских военнослужащих, «отдавших жизни в борьбе с нацизмом», назвав текущее соотношение «1 к 29».

«Шайка наркоманов и нацистов по команде Запада реализует формулу «Войны до последнего украинца», прекрасно понимая, что все украинцы и есть русские»,

написал он.

Военкор Александр Коц обратил внимание, что подобная пропорция сохраняется уже не первый раз. Он напомнил, что ранее украинская сторона объясняла такой дисбаланс тем, что российские войска ведут наступление и потому вывозят с поля боя тела обеих сторон. При этом, как отметил журналист, несмотря на заявления главкома ВСУ Александра Сырского о «400 квадратных километрах освобожденной территории», соотношение при обмене остается прежним.

Предыдущая передача состоялась 29 января: тогда Россия передала Украине тела 1000 военнослужащих ВСУ и получила 38 тел российских военных.

«Украина несет огромные потери»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя последние передачи тел, заявил «Ленте.ру», что подобное соотношение свидетельствует о значительных потерях ВСУ.

«Это память. Тела обязательно надо передавать. Но я здесь другое еще заметил: 1000 против 35. Украина говорит о наших огромных потерях. А куда тогда тела погибших дели? То есть это говорит о том, что они врут», — отметил сенатор.

По его словам, такая пропорция сохраняется уже не первый год.

«Это говорит о том, что Украина несет огромные потери, но [Владимиру] Зеленскому все равно. Ему главное, чтобы война продолжалась, чтобы он продолжал обогащаться», — заключил Джабаров.

Ранее, 14 и 15 июня, Россия также передавала останки бойцов ВСУ украинской стороне. Как сообщал глава российской переговорной группы Владимир Мединский, в общей сложности РФ передала 6060 тел и получила 78.

«Пропорции вы видите. Конечно, она говорящая, кричащая пропорция»,

заявил спустя несколько дней Песков.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с News.ru, комментируя обмен в формате 31 на 1000 в октябре, связал дисбаланс с ситуацией на линии фронта. По его мнению, украинские военные при отходе оставляют погибших сослуживцев.

«Такой неравный обмен телами говорит только об одном — мы наступаем, а они отходят, отступают, и у них нет возможности забрать своих раненых, убитых. ВСУ их бросают. Только поэтому. Когда армия наступает, то она, как правило, своих раненых вовремя доставляет в лечебное учреждение. И, безусловно, забирает тела своих убитых», — пояснил Соболев.

«Стойкий запах разложения»

Почти год на закрытой железнодорожной платформе в Одессе стоят вагоны-рефрижераторы с телами украинских военных, ожидающими установления личности. По данным Международного французского радио (RFI), мобильный морг из 10 холодильных вагонов развернули еще весной 2025 года. Даже в холодное время года рядом ощущается стойкий запах разложения.

Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы стало одним из ключевых центров, куда распределяют переданные останки. С мая 2024 года сюда поступило несколько тысяч тел в рамках 12 обменов, крупнейшие партии — в апреле и июне 2025 года.

Сейчас около двух тысяч тел военных ВСУ продолжают храниться в холодильных вагонах.

Эксперты проводят внешний осмотр, фиксируют повреждения и индивидуальные признаки, изымают личные вещи и берут образцы ДНК. Нередко тела поступают с серьезными повреждениями — после взрывов или длительного пребывания под открытым небом. В отдельных случаях в одном пакете могут находиться останки нескольких человек, что усложняет идентификацию.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!