Путин и Лукашенко пообщались перед заседанием Высшего госсовета

Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с белорусским коллегой Александром Лукашенко перед началом заседания Высшего государственного совета Союзного государства (СГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Встреча политиков состоялась в Кавалергардском фойе Большого Кремлевского дворца. Отмечается, что лидеры России и Белоруссии обменялись крепким рукопожатием, а затем тепло и по-дружески обнялись.

После небольшой беседы «на ногах» Путин и Лукашенко расположились за кофейным столиком и продолжили общение.

Лукашенко прибыл в Москву накануне. В пресс-службе президента отметили, что в повестке дня семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия. В частности, будут обсуждаться организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также взаимная поддержка в сотрудничестве в области международного правосудия.

Союзное государство — это надгосударственное образование России и Белоруссии, созданное в 1999 году для углубленной интеграции при сохранении суверенитета обоих государств.

Ранее в МИД России заявили об угрозах Союзному государству.