Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Путин и Лукашенко пообщались перед заседанием Высшего госсовета

Путин и Лукашенко кратко побеседовали перед заседанием Высшего госсовета СГ
Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с белорусским коллегой Александром Лукашенко перед началом заседания Высшего государственного совета Союзного государства (СГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Встреча политиков состоялась в Кавалергардском фойе Большого Кремлевского дворца. Отмечается, что лидеры России и Белоруссии обменялись крепким рукопожатием, а затем тепло и по-дружески обнялись.

После небольшой беседы «на ногах» Путин и Лукашенко расположились за кофейным столиком и продолжили общение.

Лукашенко прибыл в Москву накануне. В пресс-службе президента отметили, что в повестке дня семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия. В частности, будут обсуждаться организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также взаимная поддержка в сотрудничестве в области международного правосудия.

Союзное государство — это надгосударственное образование России и Белоруссии, созданное в 1999 году для углубленной интеграции при сохранении суверенитета обоих государств.

Ранее в МИД России заявили об угрозах Союзному государству.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!