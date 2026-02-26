Размер шрифта
Глава МИД Польши признал, что подрыв «Северных потоков» совершила Украина

Глава МИД Польши Сикорский: теракт на «Северных потоках» совершила Украина
Swedish Coast Guard/AP

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был совершен Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе выступления в сейме республики, передает РИА Новости.

Во время дискуссии после выступления Сикорского бывший глава МИД Польши Збигнев Рау раскритиковал участие Германии в строительстве и эксплуатации газопроводов. Тогда экс-министр поинтересовался, демонтировала ли ФРГ «Северные потоки».

«Их демонтировали украинцы», — сказал Сикорский.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. В результате были серьезно повреждены три из четырех ниток. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере разрушений и отказался оценивать возможные сроки восстановления.

19 февраля 2026 года немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что операцию по подрыву газопроводов мог одобрить посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, занимавший тогда пост главнокомандующего Вооруженными силами республики. По информации журналистов, Залужный принял подобное решение без одобрения со стороны президента страны Владимира Зеленского и его администрации. Однако сам экс-главком такие утверждения отверг.

Ранее Орбан обвинил Украину в подрыве «Северных потоков».

 
