Главарю банды киллеров Джако утвердили пожизненный приговор

Верховный суд России отказался изменить меру наказания 54-летнему Аслану Гагиеву, который отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе за организацию сети преступных группировок. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда России.

«Рассмотрев кассационную жалобу адвоката осужденного, коллегия по делам военнослужащих [Верховного суда РФ] сочла меру наказания в виде пожизненного лишения свободы соразмерной совершенным деяниям и оставила в силе вынесенные судебные акты», — отмечается в сообщении.

В августе 2025 года Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о том, что главарь банды киллеров Аслан Гагиев отправился на СВО. Ранее подобные слухи начали распространяться в соцсетях из-за аудиосообщения с голосом преступника, где он говорит, что находится «на воле в приграничье». «Ъ» сообщал, что Гагиев действительно написал заявление с просьбой отправить его на спецоперацию.

Гагиев был приговорен к пожизненному лишению свободы в сентябре 2023 года. Он проходил обвиняемым по статьям о создании и руководстве преступным сообществом и вооруженной группировкой, убийстве двух и более лиц общеопасным способом в составе организованной группы и незаконном обороте оружия.

По данным следствия, в 2012–2013 годах по указанию Гагиева в Северной Осетии члены его группировки совершили шесть убийств. На счету его ОПГ около 60 убийств силовиков, чиновников и бизнесменов. Кроме того, по поручению Джако в регионе были созданы три группировки, в которые набирали местных жителей, вооружали их боеприпасами и оружием с целью «установить доминирующее положение в криминальной среде».

