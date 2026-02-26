Размер шрифта
В Бразилии рассказали о том, перейдет ли Коутиньо в ЦСКА

Агент Лаго заявил, что Коутиньо вряд ли пополнит состав ЦСКА
Бывший полузащитник «Ливерпуля» и каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо не планирует переходить в московский ЦСКА. Об этом в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил бразильский агент Алешандро Лаго.

«Я слышал, что к Коутиньо есть интерес из России, но не думаю, что он там откажется. Очень вероятно, что он вообще завершит карьеру. Он уже отказался от варианта в ОАЭ», — заявил Лаго.

Филиппе Коутиньо является воспитанником «Васко да Гама». За свою карьеру он выступал за «Интер», «Эспаньол», «Барселону», «Ливерпуль», «Баварию» и катарский «Аль-Духаиль». В составе «Интера» бразилец выиграл Кубок и Суперкубок Италии, будучи игроком «Барселоны» стал двукратным чемпионом Испании и двукратным обладателем Кубка Испании, а с «Баварией» завоевал чемпионат Германии, Кубок Германии и Лигу чемпионов. За сборную Бразилии полузащитник провел 68 матчей, забил 21 мяч и стал победителем Кубка Америки.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

