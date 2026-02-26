Кризис из-за «Дружбы»: как Орбан поставил ЕС в тупик, заблокировав деньги для Украины

Отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать выделение Украине кредита в €90 млрд спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в Евросоюзе за последние годы, пишет Politico. Брюссель рассматривает политические и юридические способы урегулирования, включая возможность лишить Венгрию права голоса. Тем временем Орбан в открытом письме призвал Зеленского возобновить транзит нефти по «Дружбе», остановленный Украиной, и обвинил Киев в попытках втянуть Будапешт в конфликт.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спровоцировал внутренний кризис в Евросоюзе, отказавшись поддержать выдачу кредита в €90 млрд Украине, пишет издание Politico.

«В минувшие выходные Орбан вызвал один из самых серьезных внутренних кризисов в ЕС за последние годы, выступив против поддержки ЕС»,

— говорится в материале.

Politico омечает, что ситуацию усугубил тот факт, что Венгрия заблокировала кредит всего за пару дней до того как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта должны были приехать с официальным визитом в Киев. Кроме того эти средства Украине крайне необходимы, так как в апреле уже будет нечем компенсировать дефицит бюджета.

Политическое решение

По данным источников газеты, ЕС не хочет идти на встречу Орбану, так как опасается, что премьер-министр Венгрии использует политическую победу на предстоящих в апреле парламентских выборах, чтобы остаться у власти.

Антониу Кошта предупредил, что Венгрию могут лишить права голоса по статье 7 основополагающего договора ЕС за нарушение принципа «искреннего сотрудничества» ЕС. При этом источники в дипломатических кругах заявили Politico, что так решить проблему не удастся.

«Нет времени на юридический вариант. Должно быть политическое решение», — сказал один из дипломатов.

Еще два чиновника ЕС рассказали Politico, что более реалистичным способом решения проблемы является подготовка некоего документа, в котором будет изложено обещание восстановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию.

Ранее такой сценарий уже был реализован при решении схожей проблемы в отношении Словакии в октябре 2025 года, когда лидеры ЕС закрепили в совместном заявлении по итогам саммита союза обещание, что российские энергоресурсы должны продолжать поставляться в Словакию.

Заявление Орбана

Виктор Орбан 26 февраля опубликовал в соцсети X отрытое письмо к Владимиру Зеленскому, в котором призвал его изменить его политику в отношении Венгрии. Он подчеркнул, что Зеленский работает над тем, чтобы втянуть Будапешт в российско-украинский конфликт.

«Мы также видим, что вы, Брюссель и венгерская оппозиция координируют усилия по установлению проукраинского правительства у власти в Венгрии», – заявил он.

Орбан также заявил, что нефтепровод «Дружба» имеет «решающее значение для энергоснабжения», а действия Украины по его блокировке противоречат интересам Венгрии.

«Я призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба» и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии», – сказал Орбан.

Накануне Орбан в эфире YouTube-канала Patriota подчеркнул, что Украина не сможет поставить Будапешт на колени путем нефтяной блокады и политического шантажа.

«Мы накопили так много резервов, что украинские власти не смогут создать хаос перед выборами в Венгрии и венгерская экономика не будет поставлена на колени путем нефтяной блокады», — подчеркнул Орбан.

Ссора из-за «Дружбы»

В конце января транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию был остановлен украинской стороной. Киевские власти не восстанавливают прокачку, ссылаясь на повреждения инфраструктуры в результате «российских атак».

Нефтепровод начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разделяется на два направления: одно идет через Белоруссию в Польшу и Германию, второе — по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.

В ответ Будапешт заблокировал новый пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит для Украины в размере €90 млрд, а также приостановил экспорт дизельного топлива в эту страну. Братислава, в свою очередь, прекратила аварийные поставки электроэнергии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинская сторона объясняет свои действия надуманными политическими причинами, тогда как технических оснований для остановки транзита нет.