Исповедь в православии: как подготовиться к таинству и о чем говорить

Что такое исповедь, когда она нужна и как отличить перечисление грехов от истинного раскаяния

Исповедь — самый сокровенный момент в жизни христианина. В присутствии священника, перед Богом человек осмысливает свою жизнь и признается в неблаговидных качествах и поступках. Подготовка к таинству и сам процесс вызывают у многих вопросы: как исповедоваться, часто ли это нужно делать, о чем говорить? «Газета.Ru» рассказывает, в чем суть Таинства покаяния, как оно проходит и как правильно к нему подготовиться.

Что такое исповедь и покаяние

Исповедь в христианстве (по латыни — confessio) — это добровольное и чистосердечное признание в своих грехах перед Богом, в присутствии священника. Как рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов, само по себе это слово означает «произнесение вслух». То есть человек исповедует не только свои грехи, но и свою веру, вслух говорит о своих убеждениях, озвучивает свои моральные принципы.

«Правильнее называть этот процесс не таинство исповеди — это народное название. В православной духовной традиции оно называется таинством покаяния», — пояснил Николай Конюхов.

Исповедь и покаяние — это не обязательно одно и то же, обращает внимание священник.

Во время исповеди может случиться покаяние, но не всегда. Зачастую, приходя в церковь на исповедь, многие люди лишь технически озвучивают свои грехи перед священником, но не собираются совершать покаяние.

Слову «покаяние» соответствует греческое слово «метанойя» μετάνοια, что переводится как переосмысление, перемена ума. Оно означает перемену отношения к своим поступкам, твердое желание встать на путь исправления и первые шаги к жизни по заповедям Божиим.

Если человек раскаялся — это означает, что он начал что-то делать, чтобы стать лучше. Например, покаялся в высокомерии — значит, стал вести себя менее надменно, начал с уважением и менее холодно отвечать другим людям. Покаялся в невнимании к жене — значит подарил ей букет, пригласил на свидание, сделал несколько комплиментов о том, как она классно выглядит. Покаяние означает, что человек предпринимает реальные шаги в сторону изменения своей жизни. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Чтобы понять и осознать важность раскаяния и очищения души перед Богом, Николай Конюхов предлагает провести аналогию:

«Представьте, что человек приходит набрать воды, но у него нет для нее сосуда. Либо его сосуд полностью занят какой-то грязной, болотной жижей. Нужно сначала вылить ее, вымыть сосуд и тогда тебе нальют в него чистой, родниковой воды. То же самое и в случае с покаянием. Мы приходим к Христу, просим у него помощи и благодати, просим, чтобы он наполнил нас любовью, а у нас какая-то вонючая жижа в сосуде. Покаяние — процесс очищения своего сердца и души от грехов, обид, раздражения, гордости, осуждения», — поясняет священник.

Одна из главных возможностей раскаяться в грехах — это Таинство Покаяния, которое совершается в храме в присутствии священника. Человек просит прощения у Бога и, самое главное, просит его помощи для того, чтобы укрепиться на пути исправления.

Даже если мы вдруг решаем перестать грешить, часто это заканчивается тем, что у нас ничего не получается, и мы впадаем еще в один грех — отчаяние. И грех нас побеждает. Чтобы встать на путь исправления, нужна поддержка от Бога. Он готов нам дать эту поддержку, в том числе через Таинство Покаяния. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Как появилось Таинство покаяния

Традиция покаяния очень древняя. В Ветхом Завете есть примеры покаянного плача царя Давида (Пс 50) и пророка Ионы (Иона 2:2–10).

Есть строки о покаянии и в книге пророка Исаии: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю» (Ис 1:16–18).

О важности сознательно очистить свою душу от грехов говорил Иоанн Предтеча, предшественник Иисуса Христа, предсказавший появление Мессии.

«Перед пришествием Христа он готовил людей, призывая к покаянию, и говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось царствие Божие». Для того, чтобы нам принять Христа, чтобы нормально общаться с Богом, вначале нужно изменить свою жизнь», — пояснил Николай Конюхов.

Окончательное установление таинства покаяния связывают с Воскресением Христа, когда Он даровал апостолам власть прощать грехи: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:22-23). Эта власть через рукоположение передается священникам.

Виды исповеди

Существует несколько видов исповеди. У каждой свои особенности:

* Публичная, или открытая исповедь. Этот вид исповеди практиковался во времена первых христиан. Кающийся рассказывал о грехах в присутствии всей церковной общины. Как правило, через такую исповедь требовалось проходить христианам, совершившим тяжкие грехи. Так, известно, что апостол Павел велел извергнуть из общения с Церковью коринфского грешника. А после того, как тот полностью и искренне раскаялся, апостол разрешил вновь принять его в церковное собрание. Сегодня такая исповедь не применяется.

* Общая исповедь. В ХХ веке возникла практика общей исповеди. Суть ее в том, что священник перечисляет грехи во время службы, а верующие мысленно каются в них. Такая форма исповеди появилась в те годы, когда действующих храмов было мало и священников не хватало. Этот вид исповеди встречается и сегодня. В храмах прибегают к нему накануне больших праздников, когда верующих очень много. Важно понимать, что такая исповедь подойдет только прихожанам, которые регулярно ходят в церковь и исповедуются. Если вы давно не были в храме и не переосмысливали свои поступки, обязательно найдите время лично подойти к священнослужителю.

* Генеральная исповедь. В некоторых случаях человеку может потребоваться генеральная исповедь — когда он кается в присутствии батюшки во всех грехах, начиная с детского возраста. Такая исповедь нужна в нескольких случаях: когда человек принимает крещение в зрелом возрасте, когда крещеный в детстве никогда не исповедался, когда верующий тяжело болен.

* Личная исповедь. Главный и самый распространенный вид исповеди. Очень важно, рассказывая Богу в присутствии священника о своих грехах, не превратить этот процесс в формальность. Самое главное в исповеди — не только осмыслить свои проступки, но и встать на путь исправления. А это значит — покаяться и стараться не повторять своих прегрешений.

* Исповедь перед причастием. Перед тем, как причаститься Святых Христовых Таин, православные христиане, как правило, исповедуются. Время накануне исповеди важно провести в посте и молитве.

* Исповедь перед венчанием. Этот вид исповеди — важный этап духовного очищения. Перед тем как венчающиеся объединят свои души, нужно очистить их от греха. Если пара воцерковлена и регулярно кается в грехах, проходить Таинство исповеди перед венчанием не обязательно. Но если супруги давно не были в церкви, следует исповедоваться.

* Последняя (предсмертная) исповедь. Когда человек в силу преклонного возраста или тяжелой болезни понимает, что дни его сочтены, приходит время последней исповеди. Как правило, она проходит дома или в больнице. Священника приглашают к христианину, и тот кается в своих грехах, очищая душу. Часто после этого священник проводит Таинство Соборования (Елеосвящения), во время которого человеку прощаются неосознанные или забытые грехи.

Подготовка к исповеди

* Обдумайте свои поступки и составьте мысленно или на бумаге список своих грехов.

* Выберите храм, узнайте расписание служб, уточните, когда можно исповедаться. Как правило, исповедь совершается после вечерней службы или утром перед литургией.

* При подготовке к исповеди нет особых молитвенных правил или поста. Но если после исповеди вы планируете причаститься, то необходимо прочитать три покаянных канона: ко Господу нашему Иисусу Христу, ко Пресвятой Богородице и Ангелу-Хранителю, а также Последование ко Святому Причащению.

* Накануне исповеди внутренне успокойтесь, примиритесь с ближними, простите обидчиков, отпустите злобу и раздражение.

* Обратитесь к Господу за помощью.

Как правильно называть грехи на исповеди

Многие люди, готовясь впервые к Таинству покаяния, испытывают страх: «А вдруг я не смогу правильно подобрать слова? Вдруг батюшка не поймет меня или осудит?» Важно помнить главное: на исповеди священник — это прежде всего свидетель, а Бог смотрит не на красивые формулировки, а на состояние нашей души.

Однако для того, чтобы покаяние было полным, христианину полезно иметь духовный ориентир — понимание основных страстей и их проявлений в нашей жизни. Соотнесение своих поступков с заповедями помогает лучше увидеть свою душу и искренне попросить у Господа прощения.

Семь смертных грехов

• Алчность. Подразумевает страстное желание материальных благ. Этим духовным недугом страдают не только богатые, но и бедные, которые мечтают о богатстве любой ценой.

• Блуд. Грех блуда включает в себя все проявления половой активности человека вопреки естественному способу их осуществления в браке. Беспорядочная половая жизнь, супружеские измены, всевозможные извращения — все это различные виды проявления блудной страсти в человеке.

• Гнев. Праведный гнев — это естественное свойство души, данное ей Богом для борьбы с грехом. Но если это свойство извращено, оно превращается в крик и оскорбления ближних по любому поводу. Следствие гнева — убийство.

• Гордость. Упоение собственными достоинствами сначала отсекает человека от близких, а потом и от Бога.

• Зависть. Это печаль из-за благополучия ближнего, крайняя степень ее проявления — желание зла тем, кому завидуешь.

• Уныние. Общее расслабление духовных и телесных сил, самокопание и потеря веры в помощь Господа, который создал человека для радости.

• Чревоугодие. Этот грех подразумевает рабство у собственного желудка, когда еда перестает быть средством поддержания жизни, а становится вожделенной целью души.

В целом, на исповеди стоит рассказать о тех вещах, из-за которых вас мучает совесть. Не нужно вдаваться в излишние бытовые подробности, равно как и отделываться общими фразами с перечислением грехов. Избегайте самооправдания, обобщений по типу «все так делают» и обвинений других людей в своих грехах. Если вы боитесь потерять нить своей исповеди, можно составить список грехов на листке бумаги и зачитать его.

Как проходит исповедь

Перед исповедью священник читает молитвенное последование. Верующие поочередно подходят к аналою высокому столику с наклонной поверхностью, где лежат Евангелие и Крест и вслух исповедуют свои грехи. Священник может задать вопросы и сказать наставления.

По окончании кающийся склоняет голову или встает на колени, а священник накрывает его краем епитрахили элемента облачения, читая разрешительную молитву. Она удостоверяет, что таинство свершилось. После этого нужно, перекрестившись, поцеловать Крест и Евангелие на аналое и попросить у священника благословение, положив правую кисть на левую накрест ладонями вверх.

Важно Священник в ходе исповеди может не прочитать разрешительную молитву, если человек не кается в грехах и не намерен прекратить тяжкие, смертные грехи.

Как часто нужно исповедоваться?

Единого правила о частоте исповеди нет. В современной традиции Русской православной церкви христиане обязательно исповедуются перед причастием. Чаще обычного верующие приходят на исповедь в период Великого поста и подготовки к крупным церковным праздникам .

Как правило, на исповедь приходят так часто, как того требует душа. Главное — не подходить к таинству формально.

Исповедь — это не просто устное перечисление грехов, ей предшествует размышление о своих поступках, глубокое осознание своей вины и твердое решение исправиться.

С какого возраста исповедуются дети

Существует традиция приводить детей на исповедь начиная с 7 лет .

«До 7 лет не имеет особого смысла делать это, только если дети сами хотят подойти к батюшке и поговорить с ним по душам. А в целом даже и в 7 лет многие дети еще не способны осмыслить свои грехи. Часто родители приводят их на исповедь, но им это страшно, непривычно, они не понимают зачем это нужно. Здесь очень важен индивидуальный подход», — отметил Николай Конюхов.

Священник советует родителям вести церковную жизнь, исповедоваться и причащаться. И тогда их личный пример будет вдохновлять детей. Чтобы ребенку не было страшно на исповеди, он должен быть вхож в церковную общину. Очень хорошо, если он будет знать батюшку лично.

«Тогда ребенок будет понимать, что это не просто какой-то странного вида мужчина в черном и с бородой, а добрый отец Георгий или Арсений. И что этот отец тебя никогда не осудит в твоем желании попросить у Бога помощи и прощения», — резюмировал Николай Конюхов.