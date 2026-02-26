Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В России оценили реалистичность новых дедлайнов Трампа по Украине

Политолог Дудаков: Трамп организует праздник мира и американизма к 4 июля
Kevin Lamarque/Reuters

В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп назвал новые дедлайны для заключения мирного договора — прекращение огня в течение месяца, мирный договор — к лету. В Вашингтоне действительно рассчитывают, что они могут быть реалистичны. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился американист, политолог Малек Дудаков.

«Я уверен, что новый дедлайн, который был озвучен, в глазах Трампа выглядит вполне реалистично. К 4 июля в Вашингтоне хотят получить результаты своих усилий. Для президентской команды это будет особенный день в 2026 году, так как Штаты будут праздновать 250-летие независимости. Кроме того, в июне у Трампа будет собственный юбилей, а еще в эти даты пройдет чемпионат мира по футболу, который Штаты принимают второй раз. То есть много важных событий сойдутся в один большой праздник американизма», — сказал политолог.

По его мнению, если команде Трампа на этом фоне удастся добиться каких-то внешнеполитических прорывов, это будет наглядное подтверждение тому, что новая политическая доктрина США работает.

«Другое дело, что все остальные дедлайны Трампа, которые мы помним, прошли, и про них уже никто не вспоминает. Поэтому нельзя исключать, что и эта дата пройдет без важных свершений. Все же по ключевым вопросам американская администрация так и не способна продавить украинское лобби. Я говорю в первую очередь о территориях», — напомнил Дудаков.

Вечером 25 февраля состоялся телефонный разговор между Трампом и Зеленским.

Издание Axios сообщило, что американский президент требует скорейшего завершения военного конфликта между Россией и Украиной. Кроме того, Трамп пообещал содействовать организации трехсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина.

Ранее в России рассказали о плане Украины заключить мир и через три года «разорвать сделку».

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!