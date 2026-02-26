Пенсионерка пыталась соблазнить мужа сестры и вонзила ножницы ему в грудь

В Саратове 66-летняя пенсионерка напала на мужа младшей сестры после того, как он отверг ее ухаживания. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Инцидент произошел 23 февраля во время застолья. Компания распивала алкоголь, отмечая праздник. Пенсионерка проявила интерес к мужчине, но тот не ответил взаимностью. Когда сестра ненадолго отлучилась в магазин, женщина схватила ножницы и нанесла удар обидчику в грудь.

Пострадавшего госпитализировали. Ранее судимую подозреваемую задержали, она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого в Новокузнецке 63-летнего мужчину обвинили в нападении на 93-летнего отца с ножом. Поссорившись с отцом на бытовой почве, мужчина нанес пенсионеру не менее 25 ударов ножом в область грудной клетки, туловища, верхних и нижних конечностей. Пострадавший не выжил.

Ранее россиянка вонзила нож в спину ревнивого сожителя в селе под Воронежем.