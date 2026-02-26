Самолет-разведчик НАТО над Черным морем мог собирать данные для войны с Россией

Самолеты-разведчики НАТО появляются над нейтральными водами Черного моря с целью корректировки ударов ВСУ по России. Кроме того, они могут накапливать «базу данных» для последующего использования в более масштабном конфликте НАТО с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«[Самолеты летают], чтобы корректировать те операции, которые разрабатываются в Европе, а Украина является их исполнителем. А также большая часть информации идет для анализа построения алгоритмов боевого управления, которыми будет управлять система искусственного интеллекта. То есть на будущее закладывают все варианты, ведь ни одна атака, которая проводится против нас, не повторяется, каждый раз меняются сценарии этих комбинированных атак», — подчеркнул он.

По словам Леонкова, самолеты-разведчики НАТО летают над Черным морем не только для корректировки действий ВСУ против России, но и для того, чтобы собрать «базу данных» для последующего конфликта с РФ.

«Нарабатывают так называемую базу данных, на основе которых система искусственного интеллекта будет выстраивать алгоритмы собственной противовоздушной обороны, а также алгоритмы действия средств воздушного нападения», — пояснил эксперт.

25 февраля самолет-разведчик НАТО заметили над нейтральными водами Черного моря.

По данным источников ТАСС, самолет создан на платформе Bombardier Challenger 650. Борт совершил несколько полетов над акваторией на высоте около 10 км, не заходя при этом в воздушное пространство какой-либо страны, кроме пункта вылета на территории Румынии.

Ранее Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые в воздух для защиты неба.