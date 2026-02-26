Иран и США взяли паузу на переговорах в Женеве, чтобы провести консультации. Об этом сообщает агентство ISNA.

Отмечается, что переговоры продолжатся во второй половине дня. Однако журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X сообщил, что переговоры между делегациями Ирана и США завершились.

26 февраля в Женеве стартовал третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе.

Накануне сообщалось, что администрация президента США намерена добиться того, чтобы потенциальная сделка по ядерной программе с Ираном имела неограниченный срок действия.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность его страны с США по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы. Помимо этого, должны быть сняты санкции. По его словам, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа Тегерана продвинулась.

Ранее в Омане оценили переговорный процесс между Ираном и США.