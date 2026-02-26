Стало известно, сколько получает «средний» россиянин на самом деле

«Известия»: разрыв между средней и медианной зарплатой в России достиг 35%

Разрыв между средней и медианной зарплатами в России составляет около 35%. К такому выводу пришли «Известия», проанализировав официальную статистику.

Согласно данным Росстата, в апреле 2025 года медианный доход в стране составил 73,4 тыс. рублей, тогда как средний показатель достиг 99,4 тыс. рублей. При этом ведомство публикует данные по медиане лишь раз в год и с заметной задержкой.

По оценке «Сбериндекса», медианная зарплата в апреле находилась на уровне 58 тыс. рублей — почти в 1,7 раза ниже средней оценки Росстата. В ноябре 2025 года средний доход по стране составлял 98 тыс. рублей, а медианный — 61 тыс. рублей, что отражает разницу примерно в 1,6 раза.

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков пояснил, что различие связано с методикой расчета и структурой доходов. По его словам, средний показатель чувствителен к высоким зарплатам и крупным бонусам топ-менеджеров, которые существенно увеличивают итоговую цифру. Медиана же показывает уровень дохода, вокруг которого сосредоточены заработки большинства граждан.

Аналитики отметили, что значительное превышение среднего значения над медианным указывает на заметную дифференциацию доходов.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова обратила внимание, что обычно наиболее высокие средние зарплаты фиксируются в добывающей отрасли. Однако по медианному показателю в лидерах оказываются управленцы, специалисты финансового сектора, консультанты, IT-специалисты, а также сотрудники транспорта и логистики. Самые низкие доходы, по ее оценке, сохраняются в сельском хозяйстве, туризме, розничной торговле и бюджетной сфере.

Ранее средняя зарплата в России была ниже 86 тысяч рублей в месяц.