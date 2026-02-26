Размер шрифта
Дело завели после того, как школьник выстрелил в друга из отцовской винтовки в Приморье

В Приморье завели дело после того, как школьник выстрелил в друга из винтовки
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Приморье возбудили дело после того, как 12-летний мальчик выстрелил в ровесника из отцовской винтовки. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ. Правоохранители устанавливают детали и обстоятельства случившегося, назначены необходимые судебные экспертизы. Проводится допрос свидетелей.

Также стражи порядка дадут оценку действиям родителей, которые допустили, чтобы у ребенка был доступ к пневматической винтовке. Расследование контролируется руководством следственного управления региона.

Инцидент произошел в селе Новокачалинск. Двое шкоьлников играли с оружием, принадлежащим отцу одного из них. В какой-то момент один из мальчиков случайно выстрелил и пуля попала в лицо его другу. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Ранее подросток прилег на подушку, в которой был спрятан пистолет, и получил ранение.

 
