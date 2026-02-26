Вяльбе раскритиковала лыжницу Степанову

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвергла критике олимпийскую чемпионку Пекина-2022 Веронику Степанову за ее позицию по допуску российских спортсменов.

По ее словам, спортсменке не стоило критиковать своих соотечественников, которые смогли добиться права выступить на Олимпиаде в Италиию

«Мы все читали, как Вероника Степанова выступала по поводу того, как нужно ехать на Олимпиаду. Мне обидно, что она говорила такие вещи. Потому что и она на Кубке мира выступала не так хорошо, и у нее были 40‑е места. Вместо того чтобы [поддержать]… ну промолчи. Некрасиво это», — заявила Вяльбе.

Вероника Степанова не была допущена к участию в зимней Олимпиаде 2026 года, Россию на Играх представляли Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непярева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

Ранее Вероника Степанова обратилась к шведкам после скиатлона на чемпионате России.