Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Пользователи MAX могут подтверждать льготы в музеях и театрах

В MAX появилась возможность подтверждать льготы в музеях с помощью цифрового ID
Владимир Астапкович/РИА Новости

Министерство культуры России запустило через Max возможность подтверждения при покупке билета в кассах музеев, театров и галерей с помощью цифрового ID. Об этом сообщает RT.

«Подтвердить скидку студента, многодетного, пенсионера или инвалида при покупке билета в кассе теперь можно с помощью цифрового ID в Мax», — отметили в компании.

Чтобы воспользоваться льготой, пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, а сотруднику учреждения — отсканировать его.

В сообщении отмечается, что создать такой код могут только совершеннолетние граждане России. Для этого потребуется войти в раздел профиля «Цифровой ID», нажать «Добавить документы», затем предоставить согласие на «Госуслугах» и выбрать «Подтвердить».

Цифровой ID - это QR-код в профиле пользователя. Он действителен только на том устройстве, на котором он создавался.

До этого Минкультуры России сообщало, что вплоть до 1 марта в рамках всероссийской акции «Культура поMAXимуму», для льготных категорий граждан будет представлен бесплатный или льготный доступ к учреждениям культуры.

Ранее в MAX опровергли слухи о покупке школьниками профилей с «Цифровым ID» для приобретения алкоголя и сигарет.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!