Пользователи MAX могут подтверждать льготы в музеях и театрах

В MAX появилась возможность подтверждать льготы в музеях с помощью цифрового ID

Министерство культуры России запустило через Max возможность подтверждения при покупке билета в кассах музеев, театров и галерей с помощью цифрового ID. Об этом сообщает RT.

«Подтвердить скидку студента, многодетного, пенсионера или инвалида при покупке билета в кассе теперь можно с помощью цифрового ID в Мax», — отметили в компании.

Чтобы воспользоваться льготой, пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, а сотруднику учреждения — отсканировать его.

В сообщении отмечается, что создать такой код могут только совершеннолетние граждане России. Для этого потребуется войти в раздел профиля «Цифровой ID», нажать «Добавить документы», затем предоставить согласие на «Госуслугах» и выбрать «Подтвердить».

Цифровой ID - это QR-код в профиле пользователя. Он действителен только на том устройстве, на котором он создавался.

До этого Минкультуры России сообщало, что вплоть до 1 марта в рамках всероссийской акции «Культура поMAXимуму», для льготных категорий граждан будет представлен бесплатный или льготный доступ к учреждениям культуры.

Ранее в MAX опровергли слухи о покупке школьниками профилей с «Цифровым ID» для приобретения алкоголя и сигарет.