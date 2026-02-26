Мужчина пытался изнасиловать падчерицу в Ленобласти, а мать избила девочку за жалобу

В Ленобласти мужчина пытался изнасиловать падчерицу, а мать избила ее за жалобу

В Ленинградской области мужчину заподозрили в попытке изнасилования 12-летней падчерицы. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Инцидент произошел в феврале в деревне Владимировка. Предварительно, мужчина остался наедине с падчерицей и совершил в ее отношении противоправные действия, а также попытался изнасиловать ребенка.

Позже родственник пострадавшей узнал о случившемся и обратился к активистам — после этого мать и предполагаемый насильник избили девочку. Женщина пыталась оказать на дочь давление, чтобы та не сообщала о произошедшем правоохранителям.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.

