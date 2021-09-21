Погранслужба Латвии разрешила шести нелегалам остаться в стране

Служба пограничной охраны Латвии за сутки предотвратила попытки 16 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Шесть из них смогли остаться в стране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«За незаконное пересечение границы было задержано шесть человек. По гуманитарным причинам, им не было запрещено пересечение границы», — говорится в сообщении.

Ранее, 10 августа, Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за потока нелегальных мигрантов. Чтобы помешать прорыву беженцев через границу, латвийским пограничникам даже разрешили применять физическую силу к мигрантам. После этого Европейский суд по правам человека выступил с официальным заявлением и призвал власти страны предоставить застрявшим на границе беженцам жилье и одежду.