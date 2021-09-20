Захарова сравнила число наблюдателей на выборах в Госдуму и Бундестаг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мониторинг выборов в Бундестаг планируют осуществлять всего четыре международных наблюдателя, в то время как за выборами в Государственную думу наблюдали 245 человек из 59 стран мира. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя ведомства.

Захарова отреагировала на заявление, которое сделал Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«По данным федерального руководителя избирательным процессом ФРГ, в котором планируют участвовать 47 партий и общественных движений, шесть тыс. кандидатов и 60,4 млн. избирателей, мониторинг выборов будут осуществлять четыре международных наблюдателя, направленных по линии БДИПЧ ОБСЕ от трех стран-членов», — отметила Захарова.

Она добавила, что в 2021 году прогнозируется разрастание немецкого парламента.

«Есть за чем понаблюдать, согласитесь», — обратила внимание Захарова.

Также официальный представитель ведомства уточнила, что следили за ходом голосования за депутатов VIII созыва ГД 10 международных организаций и 57 дипломатов из аккредитованных в Москве диппредставительств.

«И это Евросоюз называет «недостаточным»! А если сравнить с четверкой международных наблюдателей на выборах в ФРГ?», — заключила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы.

17, 18 и 19 сентября россияне выбирали депутатов Госдумы, в девяти субъектах — глав регионов, еще в 39 — региональные парламенты.