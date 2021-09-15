Россия поддержит усилия Британии по нормализации отношений

Новая глава МИД Великобритании Элизабет Трасс найдет поддержку в России, если предпримет действия, направленные на нормализацию отношений между странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, связанный с российским посольством в Великобритании.

«Трасс — прагматичный политик с солидным правительственным и международным опытом. Если она будет стремиться к выводу российско-британских отношений из многолетнего тупика, этот настрой найдет поддержку в Москве», — сказал он.

Агентство отмечает, что Трасс сменила на посту министра иностранных дел Доминика Рааба, который выступал за применение «поправки Магнитского» к закону о санкциях, принятой после выхода Британии из Евросоюза.

Трасс возглавила британское внешнеполитическое ведомство в среду, 15 сентября. Она стала второй в истории соединенного королевство женщиной-министром иностранных дел.

До этого Трасс работала в правительстве под руководством Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.