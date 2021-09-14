Политолог объяснил, почему слова Зеленского о защите Запада оскорбили Макрона и Меркель

Утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев защищает Европу от «российской агрессии» оскорбительны для французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев.

По словам специалиста, риторика украинских властей может восприниматься внутренней аудиторией, но никак не западными лидерами, которые имеют прекрасное представление о настоящем потенциале украинской армии.

«Это просто оскорбление для Меркель и Макрона слушать каждый раз от Зеленского эту лажу, которую они им на полном серьезе пропихивают», — заявил Матвейчев, добавив, что европейцы могут видеть в качестве своего защитника НАТО, но никак не Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Стэнфордском университете заявил, что в будущем Украина станет сильной, успешной страной и лидером в Европе.