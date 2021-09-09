Белый дом допускает увольнение госслужащих из-за отказа в вакцинации от COVID-19

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что служащие федерального правительства могут быть уволены за отказ от прохождения вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Надеюсь, до этого не дойдет. Наша роль, конечно, заключается в том, чтобы донести до федеральных госслужащих информацию о безопасности, эффективности и доступности вакцин», — добавила она.

Ранее сообщалось, что половина американцев разных возрастов прошла полную вакцинацию против коронавирусной инфекции.

По последним данным университета Джона Хопкинса, в США COVID-19 заразились 40 503 408 человек, из них умерли 653 332.