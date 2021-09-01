Байден и Зеленский договорились об укреплении энергобезопасности Украины

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в среду, 1 сентября, объявят о запуске двухстороннего диалога по укреплению энергетической безопасности Киева и борьбе с влиянием «Северного потока — 2». Об этом в ходе брифинга для журналистов рассказал представитель администрации Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости».

«Президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплению энергетической безопасности Украины», — сказал американский чиновник.

По его словам, цель данного диалога заключается в привлечении инвестиций в энергетическую безопасность через проведение реформ, сокращение выбросов парниковых газов и борьбу с влияние проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

Зеленский находится в США с рабочим визитом, где в среду, 1 сентября, запланирована встреча с президентом США Джо Байдена. Ожидается, что основной темой украино-американских переговоров станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Помимо этого другой темой глав двух государств станет «Северный поток — 2» и гарантии энергетической безопасности для Украины.

Ранее Зеленский заявил, что в Киеве рассчитывают на гарантии США после того, как газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и введен в эксплуатацию.