Посольство прокомментировало задержание граждан Киргизии в Москве после массовой драки

По предварительным данным, граждане Киргизии не участвовали в драке в центре Москвы — они были задержаны в рамках выяснения обстоятельств случившегося. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве Киргизии в Москве.

«Граждане Кыргызстана не принимали участие в массовой драке, произошедшей 27 августа на улице Бауманской города Москвы. При этом в рамках... выяснения обстоятельств инцидента в ОМВД России по Басманному району Москвы всего доставлены порядка 50 граждан стран Центральной Азии и России. Из них 19 граждан Кыргызстана привлечены к административной ответственности», — рассказали в посольстве.

Ранее сообщалось, что в Москве произошла массовая драка с участием мигрантов — были задержаны граждане Киргизии, один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана. О пострадавших не сообщалось.

За последний месяц из Москвы депортировали свыше 200 трудовых мигрантов, причастных к правонарушениям, в том числе к участию в массовых драках.