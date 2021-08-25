Захарова: прекращение выдачи въездных виз посольством США вызывает сожаление

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невозможность получить въездную визу в США в американском посольстве в России вызывает сожаление. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Вызывает сожаление, что Посольство США в России, ссылаясь на «нехватку персонала», практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам. Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал», — отметила Захарова.

Она добавила, что такие объяснения являются «лукавыми и вводящими в заблуждение».

По словам Захаровой, в текущий момент консульские учреждения России в США, которые не могут нормально функционировать из-за отказов Госдепартамента Штатов выдавать визы российским сотрудникам, продолжают визовое оформление в полном объеме.

Ранее Захарова заявила, что США самостоятельно уничтожают свою консульскую службу в России.

Дипломат подчеркнула, что американские партнеры идут на такие шаги из-за своих представлений о визовой политике. По ее словам, ради преследования политики сдерживания в отношении Москвы Вашингтон готов «наносить удар по гуманитарному направлению».