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Байден не исключил, что армия США останется в Афганистане после 31 августа

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Susan Walsh/AP

Президент США Джо Байден не исключил того, что американские военнослужащие останутся в Афганистане после 31 августа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника президентской администрации.

Это заявление американский лидер сделал во время саммита «Большой семерки», который проходит в режиме видеосвязи сегодня, 24 августа.

«Байден заявил мировым лидерам, собравшимся на встречу G7, что на данный момент он планирует вывести американские войска из Афганистана к 31 августа, сославшись на высокий риск террористической атаки», — говорится в статье.

Однако президент также сказал, что все еще сохраняется возможность продления афганской военной кампании, пишет NYT.

Ранее представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России) Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.

До этого издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщило, что директор ЦРУ Уильям Бернс в понедельник, 23 августа, провел в Кабуле секретные переговоры с лидером движения Абдулом Гани Барадаром. В статье утверждается, что Бернс обсуждал с ним приближение 31 августа — до этой даты Вашингтон пообещал вывести все войска из Афганистана и завершить эвакуацию граждан.

Талибы объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипломатических миссий и сотрудников компаний.

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