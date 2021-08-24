Путин обсудил ситуацию в Афганистане с премьером Индии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Мади. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, отметили важность скоординированных усилий, способствующих установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе в целом. Также было принято решение наращивать сотрудничество в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана

Кроме того, Путин и Мади затронули ряд вопросов дальнейшего развития российско-индийских отношений, в том числе в торгово-экономической сфере.

Премьер Индии выразил признательность российскому президенту за оказываемое содействие в борьбе с коронавирусом, в том числе за поставку и производство в Индии российских вакцин.

Ранее Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Франции Эммануэлем Макроном.