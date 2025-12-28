Размер шрифта
Лавров указал на особенности новой стратегии нацбезопасности США

Лавров: США в новой стратегии впервые подвергли сомнению расширение НАТО
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что новая Стратегия национальной безопасности США впервые подвергла сомнению идею расширения НАТО.

По словам министра, применительно к России упоминания заслуживает отсутствие в стратегии открытых призывов к системному сдерживанию страны.

«Пожалуй, впервые США если не фиксируют обязательство не расширять Североатлантический альянс, то, по крайней мере, публично подвергают сомнению извечную экспансионистскую траекторию эволюции НАТО», — отметил Лавров.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Германии опроверг возможность конфликта НАТО и России.

