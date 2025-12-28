Адвокат объяснил, что делать, если петарда повредила ваш автомобиль

Кто будет возмещать ущерб и как действовать правильно в ситуации, если вашу машину повредила петарда, «Газете.Ru» рассказал адвокат Валерий Панасюк

Петарды обычно запускают дети. По словам адвоката, кто несет ответственность — зависит от возраста ребенка.

«Если петарду бросил ребенок младше 14 лет, уголовной ответственности не будет — она наступает только с 14 лет и выше, в зависимости от статьи. Однако гражданско-правовая ответственность полностью лежит на родителях. Именно родители возмещают причиненный вред. Закон прямо указывает, что в этом возрасте за действия ребенка отвечают его законные представители», — пояснил он.

Если подростку больше 14 лет, возможны два варианта.

Неосторожное действие, без умысла → уголовная ответственность, как правило, не наступает.

2. Умышленное повреждение имущества → вне зависимости от возраста до 18 лет подросток может быть привлечен по Уголовному кодексу.

«В таком случае действия могут быть квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). Но если доказательств умысла нет, дело до суда обычно не доходит», — добавил адвокат.

Если ваш автомобиль повредила петарда, юрист рекомендует действовать четко и последовательно.

Вызвать полицию. Это необходимо в любом случае — даже если виновник известен. На месте зафиксируют повреждения, опросят свидетелей, установят личность ребенка и родителей, составят материалы проверки. Занимается этим обычно участковый уполномоченный.

2. Получить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В большинстве случаев уголовного дела не будет — полиция, как правило, выносит постановление об отказе, если нет признаков умысла или ребенок младше 14 лет. Этот документ важен: он подтверждает факт события и пригодится в суде.

3. Собрать доказательства для суда. Понадобятся: фото и видео повреждений,

запись с камер наблюдения, если есть, заключение о размере ущерба (оценка), свидетельские показания, постановление полиции.

4. Подать иск в суд. Если ущерб не компенсировали добровольно, владелец авто вправе обратиться в суд: к родителям несовершеннолетнего, если ему нет 18 лет; к самому подростку, если установлен умысел и ущерб значительный. Суд взыщет: стоимость ремонта, расходы на оценку ущерба, возможно — моральный вред.

Главный критерий — возраст и наличие умысла.

«Чтобы определить вид ответственности, прежде всего нужно смотреть на возраст ребенка и выяснять, был ли умысел. Но в любом случае обязанность компенсировать ущерб остается — чаще всего за счет родителей», — подчеркнул адвокат Панасюк.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за запуск салютов во дворе дома.