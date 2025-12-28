Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

СМИ: секретная директива Трампа содержала названия 24 наркогруппировок

NYT: в директиве Трампа Пентагону содержались названия 24 наркогруппировок
Президент США Дональд Трамп
Aaron Schwartz/Reuters

Названия 24 группировок, которые занимаются контрабандой наркотиков на территорию США, содержались в секретной директиве американского лидера Дональда Трампа Пентагону. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

«Он (документ – прим. ред.) указывал (главе Пентагона Питу – прим. ред.) Хегсету охотиться в международных водах на судна, которые перевозили наркотики для любой из двадцати четырех «наркотеррористических» группировок. В прикрепленном списке содержались группировки из Венесуэлы», — уточняет издание.

Как отмечается, секретный список американского президента включал названия картелей и группировок, которые ранее администрация Трампа признала террористическими.

В августе Трамп подписал засекреченную директиву о подготовке операций против наркокартелей в Латинской Америке, осуществляемых Пентагоном, сообщает NYT. По информации источников издания, документ предусматривал использование военной силы за пределами территории США.

Ранее в США рассматривали войну с Венесуэлой для депортации иностранцев.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27518407_rnd_7",
    "video_id": "record::e21b3fdf-0478-4ab5-bcdc-2c82c66b9781"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+