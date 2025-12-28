СМИ: секретная директива Трампа содержала названия 24 наркогруппировок

Названия 24 группировок, которые занимаются контрабандой наркотиков на территорию США, содержались в секретной директиве американского лидера Дональда Трампа Пентагону. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

«Он (документ – прим. ред.) указывал (главе Пентагона Питу – прим. ред.) Хегсету охотиться в международных водах на судна, которые перевозили наркотики для любой из двадцати четырех «наркотеррористических» группировок. В прикрепленном списке содержались группировки из Венесуэлы», — уточняет издание.

Как отмечается, секретный список американского президента включал названия картелей и группировок, которые ранее администрация Трампа признала террористическими.

В августе Трамп подписал засекреченную директиву о подготовке операций против наркокартелей в Латинской Америке, осуществляемых Пентагоном, сообщает NYT. По информации источников издания, документ предусматривал использование военной силы за пределами территории США.

Ранее в США рассматривали войну с Венесуэлой для депортации иностранцев.