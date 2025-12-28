В ЕП назвали условие, при котором возможна отправка войск Германии на Украину

Депутат ЕП: отправка немецких военных на Украину возможна только в рамках НАТО

Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента (ЕП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия Германии) заявила, что отправка немецких военнослужащих для обеспечения мира на Украине возможна только в рамках НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Штрак-Циммерман, Германия несомненно должна участвовать в военном обеспечении потенциального мирного урегулирования на Украине, однако всегда только в рамках НАТО, поскольку Североатлантический альянс — это единственная основа политики безопасности Европы. В то же время она заявила, что нельзя допустить разделения внутри объединения.

26 декабря газета Die Zeit писала, что руководитель Европейской народной партии и глава ее фракции в ЕП Манфред Вебер предложил отправить немецких военнослужащих на Украину под флагом Евросоюза.

22 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину, если Россия нарушит условия будущего мирного соглашения. Как он отметил, соответствующую готовность выразили несколько государств — членов Североатлантического альянса.

Ранее генсек НАТО заявил, что новая атака России на Украину станет для Москвы «фатальной».